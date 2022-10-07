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Памятник Екатерине II в Одессе скоро исчезнет — Подоляк

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Памятник Екатерине II в Одессе скоро исчезнет — Подоляк

Фото: УНИАН

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что памятника российской императрице Екатерине II в Одессе скоро не будет.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что памятник Екатерине II в Одессе скоро исчезнет.

Об этом сегодня, 7 октября, сообщил 24 канала.

"Когда тебя бомбят, ты начинаешь более сознательно относиться к происходящему вокруг", — сказал он.

Он также отметил, что "Путину, по примеру Сталина, следовало бы написать книгу со своим видением истории, где был бы Ленин и вся абра-кадабра".

"Все, что он (Путин – ред.) говорит в публичном пространстве, не имеет ничего, кроме одной эмоции. Ненависть к свободе как концепции, к демократии, к Западному миру. Он придумывает конструкции, что однополярного мира не будет, а мы здесь такие крепкие, что создадим новые центры. Он просто продает свою эмоцию, за которую большое количество людей платит жизнью", – подчеркнул Подоляк.

Напомним, в украинском обществе спорят о необходимости демонтировать памятник российской императрице Екатерине II в Одессе. Общественность возмущена имперским символом в городе, постоянно страдающем от российских ракет. Одесситы уже несколько раз облили красной краской памятник.

Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть предложение о демонтаже памятника. Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов за 54 дня.

28 сентября горсовет Одессы не поддержал демонтаж памятника на Екатерининской площади.

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