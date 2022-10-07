Пам’ятник Катерині ІІ в Одесі скоро зникне - Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ, що в Одесі, скоро не буде.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що пам’ятник Катерині II в Одесі скоро зникне.
Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомив 24 канал.
"Коли тебе бомбардують, ти починаєш більш свідомо ставитись до того, що відбувається навколо", - сказав він.
Він також зазначив, що "Путіну, за прикладом Сталіна, варто було б написати книгу зі своїм баченням історії, де був би Лєнін і вся абра-кадабра".
"Усе, що він (Путін – ред.) говорить у публічному просторі, не має нічого, крім однієї емоції. Ненависть до свободи як концепції, до демократії, до Західного світу. Він вигадує конструкції, що однополярного світу не буде, а ми тут такі міцні, що створимо нові центри. Він просто продає свою емоцію, за яку велика кількість людей платить життям", – наголосив Подоляк.
Нагадаємо, в українському суспільстві сперечаються щодо необхідності демонтувати памʼятник російській імператриці Катерині II в Одесі. Громадськість обурена імперським символом в місті, яке постійно потерпає від російських ракет. Одесити вже декілька разів обливали червоною фарбою пам’ятник.
ОДЕСА ТІЛЬКИ ЩО— шизоніка стенить твітор (@smark_n) September 10, 2022
Дивіться яка краса pic.twitter.com/bGMq34vWMY
Українці звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням розглянути пропозицію щодо демонтажу памʼятника. Петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів за 54 дні.
28 вересня міськрада Одеси не підтримала демонтаж пам'ятника на Катерининській площі.
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