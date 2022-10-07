Пам’ятник Катерині ІІ в Одесі скоро зникне - Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ, що в Одесі, скоро не буде.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що пам’ятник Катерині II в Одесі скоро зникне.

Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомив 24 канал.

"Коли тебе бомбардують, ти починаєш більш свідомо ставитись до того, що відбувається навколо", - сказав він.

Він також зазначив, що "Путіну, за прикладом Сталіна, варто було б написати книгу зі своїм баченням історії, де був би Лєнін і вся абра-кадабра".

"Усе, що він (Путін – ред.) говорить у публічному просторі, не має нічого, крім однієї емоції. Ненависть до свободи як концепції, до демократії, до Західного світу. Він вигадує конструкції, що однополярного світу не буде, а ми тут такі міцні, що створимо нові центри. Він просто продає свою емоцію, за яку велика кількість людей платить життям", – наголосив Подоляк.



Нагадаємо, в українському суспільстві сперечаються щодо необхідності демонтувати памʼятник російській імператриці Катерині II в Одесі. Громадськість обурена імперським символом в місті, яке постійно потерпає від російських ракет. Одесити вже декілька разів обливали червоною фарбою пам’ятник.

ОДЕСА ТІЛЬКИ ЩО

Дивіться яка краса pic.twitter.com/bGMq34vWMY — шизоніка стенить твітор (@smark_n) September 10, 2022

Українці звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням розглянути пропозицію щодо демонтажу памʼятника. Петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів за 54 дні.

28 вересня міськрада Одеси не підтримала демонтаж пам'ятника на Катерининській площі.

Одесити вимагають звалити пам'ятник Катерині ІІ

Читайте також: