"Перемирие" в действии: РФ снова запустила "Шахеды" – где есть угроза

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
Вечером, 25 марта, почти сразу после того, как в Саудовской Аравии договорились о моратории на удары по объектам энергоинфраструктуры, Россия снова запустила по Украине свои ударные "Шахеды".
В каких областях объявлена угроза, сообщают Воздушные силы ВСУ.
Угроза от "Шахедов" пока выглядит так (по состоянию на 21:51):
- 1. Несколько групп БПЛА на границе Сумщины и Харьковщины.
- 2. Группа БПЛА на севере Харьковщины.
- 3. БПЛА из Полтавщины в юго-западном направлении.
- 4. БпЛА из Днепропетровщины в Запорожье.
- 5. Группа БПЛА на Днепропетровщине курсом на север.
- 6. Несколько групп БПЛА в Херсонской и Николаевской областях в северо-западном направлении.
Кроме того, на территории Черниговской области объявлена ракетная опасность.
Ранее Кремль опубликовал перечень российских и украинских объектов, которые по договоренностям в Саудовской Аравии нельзя обстреливать в течение 30-дневного перемирия. Гражданской инфраструктуре, в том числе в жилых домах, школах, больницах и т.п. в перечне нет.
Читайте также:
- О чем Украина договорилась с США и РФ в Саудовской Аравии: Зеленский назвал главные пункты
- Совершенно нечего праздновать: британский финансист о переговорах в Эр-Рияде
- Отменят ли США санкции против РФ в обмен на перемирие в Черном море: Трамп сделал заявление