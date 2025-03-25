"Перемирие" в действии: РФ снова запустила "Шахеды" – где есть угроза

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

Вечером, 25 марта, почти сразу после того, как в Саудовской Аравии договорились о моратории на удары по объектам энергоинфраструктуры, Россия снова запустила по Украине свои ударные "Шахеды".

В каких областях объявлена угроза, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Угроза от "Шахедов" пока выглядит так (по состоянию на 21:51):

1. Несколько групп БПЛА на границе Сумщины и Харьковщины.

2. Группа БПЛА на севере Харьковщины.

3. БПЛА из Полтавщины в юго-западном направлении.

4. БпЛА из Днепропетровщины в Запорожье.

5. Группа БПЛА на Днепропетровщине курсом на север.

6. Несколько групп БПЛА в Херсонской и Николаевской областях в северо-западном направлении.

Кроме того, на территории Черниговской области объявлена ракетная опасность.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:51

Ранее Кремль опубликовал перечень российских и украинских объектов, которые по договоренностям в Саудовской Аравии нельзя обстреливать в течение 30-дневного перемирия. Гражданской инфраструктуре, в том числе в жилых домах, школах, больницах и т.п. в перечне нет.

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