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"Перемир'я" в дії: РФ знову запустила "Шахеди" – де є загроза

"Перемир'я" в дії: РФ знову запустила "Шахеди" – де є загроза

Повітряна тривога ввечері 25 березня / Фото: ТСН.ua

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Увечері, 25 березня, майже одразу після того, як у Саудівській Аравії домовилися про мораторій на удари по об'єктах енергоінфраструктури, Росія знову запустила по Україні свої ударні "Шахеди".

В яких областях оголошена загроза, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загроза від "Шахедів" наразі має такий вигляд (станом на 21:51):

  • 1. Декілька груп БпЛА на межі Сумщини та Харківщини.
  • 2. Група БпЛА на півночі Харківщини.
  • 3. БпЛА з Полтавщини у південно-західному напрямку.
  • 4. БпЛА з Дніпропетровщини на Запоріжжя.
  • 5. Група БпЛА на Дніпропетровщини курсом на північ.
  • 6. Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.

Крім того, на території Чернігівщини оголошена ракетна небезпека.

Карта повітряних тривог станом на 21:51 / ©
Карта повітряних тривог станом на 21:51

Раніше Кремль опублікував перелік російських та українських об’єктів, які, за домовленостями у Саудівській Аравії, не можна обстрілювати впродовж 30-денного перемир’я. Цивільної інфраструктурі, в тому числі житлових будинках, школах, лікарнях тощо у переліку немає.

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