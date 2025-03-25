"Перемир'я" в дії: РФ знову запустила "Шахеди" – де є загроза

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
Увечері, 25 березня, майже одразу після того, як у Саудівській Аравії домовилися про мораторій на удари по об'єктах енергоінфраструктури, Росія знову запустила по Україні свої ударні "Шахеди".
В яких областях оголошена загроза, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Загроза від "Шахедів" наразі має такий вигляд (станом на 21:51):
- 1. Декілька груп БпЛА на межі Сумщини та Харківщини.
- 2. Група БпЛА на півночі Харківщини.
- 3. БпЛА з Полтавщини у південно-західному напрямку.
- 4. БпЛА з Дніпропетровщини на Запоріжжя.
- 5. Група БпЛА на Дніпропетровщини курсом на північ.
- 6. Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.
Крім того, на території Чернігівщини оголошена ракетна небезпека.
Раніше Кремль опублікував перелік російських та українських об’єктів, які, за домовленостями у Саудівській Аравії, не можна обстрілювати впродовж 30-денного перемир’я. Цивільної інфраструктурі, в тому числі житлових будинках, школах, лікарнях тощо у переліку немає.
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