Первая помощь в жару: как спасти жизнь пострадавшему

В Украине температура воздуха все чаще будет подниматься до более 35 °С.

Если вы заметили на улице человека, который на первый взгляд без сознания — не проходите мимо. Убедитесь, действительно ли нужна помощь. В жаркие дни часто возникают проблемы со здоровьем или внезапные потери сознания.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что нужно знать о первой медицинской помощи в жаркие дни.

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Погода в Украине в ближайшие дни немного испортится и станет свежее на несколько градусов, но невыносимая жара до более 35 ° С все чаще будет повторяться. Такие условия приводят к ухудшению физического состояния, особенно на улице, когда солнце пригревает слишком сильно. Чтобы помочь пострадавшему от жары человеку — стоит помнить о важных правилах.

Перед тем, как подходить к пострадавшему, убедитесь, что это безопасно для вас. Проверьте, нет ли рядом агрессивных знакомых этого человека, собак, машин и острых предметов. Подойдите ближе к человеку и громко спросите: "Вам нужна помощь?" или "С вами все в порядке?". Подходите со стороны головы, потрясите за плечи пострадавшего и еще раз спросите, все ли с ним хорошо и нужна ли помощь.

Если пострадавший отвечает и желает сохранить уединение — не мешайте ему. Если не реагирует на обращения и прикосновения — целенаправленно позовите кого-то из прохожих на помощь.

Проверьте дыхание, положив руку на грудь и наблюдайте за подъемом грудной клетки в течение 10 секунд. В течение этого времени вы должны увидеть и почувствовать не менее 2 подъемы грудной клетки (вдохи). Не наклоняйтесь лицом к потерпевшему близко, поскольку существует риск передачи вирусной инфекции.

Если человек дышит самостоятельно (2 или более вдохов в течение 10 секунд), переверните его на бок и дождитесь медиков, контролируя дыхание пострадавшего каждые 2 мин. Вызовите "скорую" (номер 103) или службу экстренной помощи (номер 112) или делегируйте эту задачу кому-то другому. Четко опишите состояние пострадавшего, примерный возраст, укажите адрес, какую помощь оказываете и дождитесь приезда медиков.

Если человек не дышит — немедленно начинайте сердечно-легочную реанимацию (СЛР). Для проведения закрытого массажа сердца: обнажите грудную клетку пострадавшего, зафиксируйте руки в замок, разместите их по центру грудной клетки и выпрямить руки в локтевых суставах. Делайте 30 нажатий основой нижней ладони в центр грудной клетки с частотой 100-120 нажатий в минуту (примерно 2 натиска за 1 сек) на глубину 5-6 см. Обязательно следите за тем, чтобы грудная клетка расправлялась полностью после каждого вашего нажатия, но при этом не отрывайте руки от груди пострадавшего. Если это не близкий вам человек и существует риск передачи вирусной инфекции можно не проводить искусственное дыхание, а выполнять только непрерывные нажатия. Если вы знаете человека и имеете пленку-клапан, после 30 нажатий сделайте 2 глубокие вдоха, закрыв пострадавшему нос и закинув в соотношении 30/2.

Через каждые 2 мин рекомендуем меняться с теми, кто рядом.

Перед началом СРЛ делегируйте кому поиск внешнего автоматического дефибриллятора. Если рядом никого нет и вы знаете, где есть дефибриллятор — оставьте потерпевшего и принесите аппарат. Следуйте голосовым инструкциям дефибриллятора.

Когда остановить СЛР?

Пострадавший пришел в себя.

Вам грозит опасность или все спасатели устали и не способны продолжать СЛР.

На место прибыли медики.

Напомним, украинцев предупредили о новых волнах крайне высоких температур. Это свидетельствует о том, что у нас происходит ускорение климатических изменений, и такие процессы характерны не только для Украины, "но и в целом для нашей планеты, северного полушария".

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