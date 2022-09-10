Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Подоляк пошутил о "реальных целях" россиян в Украине

Дата публикации
Просмотры
3483
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Подоляк пошутил о "реальных целях" россиян в Украине

Фото: Getty Images

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о "реальных целях" коккупантов в Украине.

По его словам, россияне, очевидно, собирались вернуть Украине Крым, расширить НАТО и разрушить собственную экономику.

Об этом Подоляк написал в своем Твиттере.

Так, Подоляк говорит, что реальные цели российской "СВО", о которых не сказали на Совбезе РФ, это:

  1. Ликвидация анклавов "ЛДНР".
  2. Возвращение Крыма в.
  3. Расширение НАТО.
  4. Отказ от газовой монополии в Европе.
  5. Разрушение экономики.
  6. Изоляция и железный занавес.

"Все идет по плану, опережая график", – написал Подоляк.

Напомним, в Службе безопасности Украины подтвердили освобождение от оккупантов Купянска Харьковской области. В СБУ подчеркнули, что Вооруженные силы Украины освободят украинскую землю до последнего сантиметра.

Читайте также:

Один из ключевых сценариев войны: Подоляк назвал стратегию России

Один из ключевых сценариев войны: Подоляк назвал стратегию России

Похожие темы:

Следующая публикация