Подоляк пошутил о "реальных целях" россиян в Украине

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о "реальных целях" коккупантов в Украине.

По его словам, россияне, очевидно, собирались вернуть Украине Крым, расширить НАТО и разрушить собственную экономику.

Об этом Подоляк написал в своем Твиттере.

Так, Подоляк говорит, что реальные цели российской "СВО", о которых не сказали на Совбезе РФ, это:

Ликвидация анклавов "ЛДНР". Возвращение Крыма в. Расширение НАТО. Отказ от газовой монополии в Европе. Разрушение экономики. Изоляция и железный занавес.

"Все идет по плану, опережая график", – написал Подоляк.

Напомним, в Службе безопасности Украины подтвердили освобождение от оккупантов Купянска Харьковской области. В СБУ подчеркнули, что Вооруженные силы Украины освободят украинскую землю до последнего сантиметра.

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