Подоляк пошутил о "реальных целях" россиян в Украине

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о "реальных целях" коккупантов в Украине.
По его словам, россияне, очевидно, собирались вернуть Украине Крым, расширить НАТО и разрушить собственную экономику.
Об этом Подоляк написал в своем Твиттере.
Так, Подоляк говорит, что реальные цели российской "СВО", о которых не сказали на Совбезе РФ, это:
- Ликвидация анклавов "ЛДНР".
- Возвращение Крыма в.
- Расширение НАТО.
- Отказ от газовой монополии в Европе.
- Разрушение экономики.
- Изоляция и железный занавес.
"Все идет по плану, опережая график", – написал Подоляк.
Напомним, в Службе безопасности Украины подтвердили освобождение от оккупантов Купянска Харьковской области. В СБУ подчеркнули, что Вооруженные силы Украины освободят украинскую землю до последнего сантиметра.
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