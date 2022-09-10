Подоляк пожартував про "реальні цілі" росіян в Україні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про "реальні цілі" окупантів в Україні.
За його словами, росіяни вочевидь збиралися повернути Україні Крим, розширити НАТО і зруйнувати власну економіку.
Про це Подоляк написав у своєму Твітері.
Так, Подоляк каже, що реальні цілі російської "СВО", про які не сказали на Радбезі РФ, це:
- Ліквідація анклавів "ЛДНР".
- Повернення Криму до.
- Розширення НАТО.
- Відмова від газової монополії у Європі.
- Руйнування економіки.
- Ізоляція та залізна завіса.
"Все йде за планом, випереджаючи графік", - написав Подоляк.
Нагадаємо, у Службі безпеки України підтвердили звільнення від окупантів Куп'янська Харківської області. В СБУ наголосили, що Збройні сили України звільнять українську землю до останнього сантиметра.
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