Подоляк пожартував про "реальні цілі" росіян в Україні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про "реальні цілі" окупантів в Україні.

За його словами, росіяни вочевидь збиралися повернути Україні Крим, розширити НАТО і зруйнувати власну економіку.

Про це Подоляк написав у своєму Твітері.

Так, Подоляк каже, що реальні цілі російської "СВО", про які не сказали на Радбезі РФ, це:

Ліквідація анклавів "ЛДНР". Повернення Криму до. Розширення НАТО. Відмова від газової монополії у Європі. Руйнування економіки. Ізоляція та залізна завіса.

"Все йде за планом, випереджаючи графік", - написав Подоляк.

Нагадаємо, у Службі безпеки України підтвердили звільнення від окупантів Куп'янська Харківської області. В СБУ наголосили, що Збройні сили України звільнять українську землю до останнього сантиметра.

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