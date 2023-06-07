Подрыв Каховской ГЭС: в ISW объяснили, почему Россия разрушила дамбу

"Украинские войска еще не проводили широкомасштабные наступательные операции", подчеркнули в ISW.

Американские аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что обвинения России в адрес Украины в подрыве Каховской ГЭС абсурдны. Подрыв был выгоден РФ, чтобы подкрепить свое общество в инфопространстве "провалы украинских военных в так называемом контрнаступлении".

Об этом говорится в свежем мире ISW.

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Впрочем, независимые аналитики отвергают такое утверждение Кремля, о чем ранее заявлял пресс -секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Такое объяснение неправдоподобно, поскольку украинские войска еще не проводили широкомасштабные наступательные операции", — подчеркнули в ISW.

Также американские аналитики подвергли сомнению и заявление министра обороны России Сергея Шойгу, который заявил, что украинские войска "намерены направить силы с Херсонского направления для поддержки "провальных" наступательных операций в других местах и таким образом разрушили дамбу, чтобы помешать российским войскам воспользоваться ослабленным украинским обороной на правом берегу Херсонской области". В ISW высказывания российского министра называют "бессмысленными".

"Это объяснение также неправдоподобно, потому что ограниченные российские силы на восточном (левом) берегу реки не представляют существенной угрозы для западного (правого) берега, которая требовала бы больших украинских сил для защиты", — подчеркнули аналитики.

"Российские официальные лица, похоже, все чаще пытаются немедленно охарактеризовать украинские наступательные усилия как провал и, вероятно, решили использовать свои обвинения против Украины по дамбе ТЭЦ, чтобы усилить эти информационные усилия ", — подытожили в ISW.

Какая ситуация по подтоплению по состоянию на утро 7 июня

В Херсонской ОВА сообщили актуальную ситуацию по подтоплению из-за российского подрыва Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня. Сейчас затоплены 1852 дома на правобережье, а уровень воды на Херсонщине увеличится еще до 1 м. Глава области Александр Прокудин добавил, что ночью начало подтапливать Белозерскую общину, которой 6 июня вода еще не досталась.

По информации местных властей, интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать. По прогнозам местных властей, уровень воды увеличится еще в районе метра в течение следующих 20 часов.

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