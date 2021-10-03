Погода в Украине на 3 октября: где будет теплее

Погода в Украине на 3 октября: где будет теплее

Синоптики обещают теплую и сухую погоду.

Погода в Украине сегодня, 3 октября, будет солнечной. Осадков не ожидается.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В Киеве без осадков. Синоптики обещают, что воздух прогреется до +14 +16.

В западной части Украины сегодня будет тепло. В Закарпатской области +17 + 19. Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях +16 +18. В Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой +15 +17.

На севере страны тоже будет тепло. Температура воздуха прогреется до + 12 +14.

В центральной части будет тепло и без осадков. Температура будет колебаться от +14 до +16.

На юге также тепло. В Запорожской и Херсонской областях +15 +17 в Николаевской области +16 +18, а в Одесской +14 +16.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова сообщила, что во второй половине октября в Украине может выпасть первый снег. По ее словам, если раньше в Украине переход к зиме был плавным — с постепенным похолоданием осенью и нулевой температурой в декабре, то сейчас сезоны сильно сместились. Октябрь становится более холодным, зато в следующие два месяца может быть потепление до плюсовых температур выше нормы ноября и декабря.

Метеозависимость: украинцев ожидает сухая приятная погода на грядущей неделе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку