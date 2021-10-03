Погода в Україні на 3 жовтня: де буде найтепліше

Погода в Україні на 3 жовтня: де буде найтепліше

Синоптики обіцяють теплу та суху погоду.

Погода в Україні сьогодні, 3 жовтня, буде сонячною. Опадів не очікується.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У Києві без опадів. Синоптики обіцяють, що повітря прогріється до +14 +16.

У західній частині України сьогодні буде найтепліше. У Закарпатській області +17 + 19. У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях +16 +18. У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій +15 +17.

На півночі країни теж буде тепло. Температура повітря прогріється до +12+14.

У центральній частині буде тепло і без опадів. Температура коливатиметься від +14 до +16.

На півдні також тепло. У Запорізькій і Херсонській областях +15 + 17, в Миколаївській області +16 +18, а в Одеській +14+16.

Раніше завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова повідомила, що у другій половині жовтня в Україні може випасти перший сніг. За її словами, якщо раніше в Україні перехід до зими був плавним – з поступовим похолоданням восени і нульовою температурою в грудні, то зараз сезони сильно змістилися. Жовтень стає більш холодним, зате в наступні два місяці може бути потепління до плюсових температур вище норми листопада і грудня.

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