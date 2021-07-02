Полез первым и получил сдачи: в Одессе водитель троллейбуса оказывала пинков пассажиру (видео)

Пассажир первым протянул к женщине руки, в конце концов получил в ответ.

В Одессе в городском троллейбусе произошел конфликт между пассажиром и водителем. Женщина смогла постоять за себя — обматерила мужчину и несколько раз буцнула его ногами.

Об инциденте в общественном транспорте сообщают в телеграмм-канале "Новости Одесса".

Конфликт произошел вчера, 1 июля, в троллейбусе №2. Один из пассажиров возмутился, что водитель начала движение троллейбуса, не дождавшись пассажира, который бежал следом.

"Мужчина решил помочь женщине, которая опоздала, и начал скандал. В итоге начал нападать на водителя, за что и получил между ног дважды", — говорится в публикации к видео.

На видео видно, как в разгар конфликта мужчина зашел в кабину водителя и "протянул" руки к водителю. Женщина оказалась не из робкого десятка. Сначала, она вложила свое недовольство действиями пассажира в трехэтажную нецензурную конструкцию и обложила ею мужчину, а в придачу надавала ему пинков в интимную зону.

Пассажиры троллейбуса вступились за водителя и раскритиковали действия пассажира.

В Одессе водитель троллейбуса надавала пинков пассажиру

Напомним, что Луцке водитель троллейбуса на конечной остановке высадила пассажиров и, неудачно развернувшись, разгромила две частные ограждения возле домов. На избитому троллейбусе она уехала с места ДТП в депо.

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