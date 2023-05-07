"Потеряли один мопед": Ким прокомментировал ситуацию в Николаеве

Продолжается очередная беспокойная ночь в Николаеве.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что до сих пор в Николаеве никаких вызовов полицейских или пожарных не было во время звуков взрывов.
Об этом он написал в соцсетях.
Поэтому либо сработало ПВО, либо ракеты упали в безлюдном месте.
Также он сообщал о наличии в воздухе по меньшей мере одного иранского дрона Shahed-136.
Позже он написал, что "потеряли один кацапский мопед". Мол, или упал уже, или низко где-то еще.
Также он намекнул на хорошую работу мониторинговых каналов: "как говорил один мой хороший знакомый: п*сять и спать для Николаевской области". Заметим, что один из мониторинговых каналов называется "Николаевский Ванек".
"ПВО в каждом бандеровском дворе" — сказал Ким о Николаеве
Напомним, что кафиры ударили по Бахмуту фосфорными снарядами.
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