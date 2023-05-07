"Потеряли один мопед": Ким прокомментировал ситуацию в Николаеве

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что до сих пор в Николаеве никаких вызовов полицейских или пожарных не было во время звуков взрывов.

Об этом он написал в соцсетях.

Поэтому либо сработало ПВО, либо ракеты упали в безлюдном месте.

Также он сообщал о наличии в воздухе по меньшей мере одного иранского дрона Shahed-136.

Позже он написал, что "потеряли один кацапский мопед". Мол, или упал уже, или низко где-то еще.

Также он намекнул на хорошую работу мониторинговых каналов: "как говорил один мой хороший знакомый: п*сять и спать для Николаевской области". Заметим, что один из мониторинговых каналов называется "Николаевский Ванек".

"ПВО в каждом бандеровском дворе" — сказал Ким о Николаеве

Напомним, что кафиры ударили по Бахмуту фосфорными снарядами.