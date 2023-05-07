"Реал" в финале одержал непростую победу и впервые за 9 лет стал обладателем Кубка Испании

Мадридский "Реал" завоевал Кубок Испании сезона-2022/23. В финале турнира "сливочные" одолели "Осасуну" со счетом 2:1 .

Команда Карло Анчелотти вышла вперед уже на 2-й минуте игры – Родриго забил гол после передачи Винисиуса Жуниора.

Памплонцы во втором тайме сумели отыграться – Лукас Торро сравнял счет на 58-й минуте поединка.

Однако "Королевский клуб" смог вырвать победу. Решающим мячом на 70-й минуте отличился Родриго, который в этот вечер покинул поле с дублем.

Таким образом, "Реал" выиграл Кубок Испании в 20-й раз в истории и впервые за последние девять лет. До этого "бланкос" последний раз участвовали в главном матче турнира в сезоне-2013/14. Тогда мадридцы в финале победили "Барселону" (2:1) и завоевали трофей.

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