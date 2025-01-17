Пожар в Кривом Роге: погибли мать с ребенком

Что стало причиной пожара – пока неизвестно.

В городе Кривой Рог во время тушения пожара спасатели обнаружили тела матери и ребенка.

Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщается, в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилищном секторе по улице Окружающей среды Металлургического района города Кривой Рог.

Прибывшие по вызову спасатели установили, что огонь охватил комнаты и крышу одноэтажного жилого дома на общей площади 50 кв.м. В доме огнеборцы обнаружили тело женщины и ребенка.

Напомним, в Винницкой области мужчина поджег дом с людьми внутри.

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