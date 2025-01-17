Пожежа у Кривому Розі: загинули мати з дитиною

У місті Кривий Ріг під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла матері та її дитини.

Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

Повідомляється, до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому секторі по вулиці Довкілля Металургійного району міста Кривий Ріг.

Прибувши на виклик, рятувальники встановили, що вогонь охопив кімнати та дах одноповерхового житлового будинку на загальній площі 50 кв.м. У помешканні вогнеборці виявили тіло жінки та дитини.

Нагадаємо, на Вінниччині чоловік підпалив будинок з людьми всередині.

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