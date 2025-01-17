В Україні здорожчав популярний салатний овоч

Ці тепличні овочі наразі коштують у середньому на 36% більше, ніж у січні 2024 року.

На українському ринку цього тижня спостерігається зростання цін на тепличні помідори.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Скорочення пропозиції продукції стало ключовим чинником, що дозволив продавцям підвищити відпускні ціни. Основним постачальником тепличних помідорів у цей період традиційно є Туреччина. Проте несприятливі погодні умови останніх тижнів у цій країні призвели до суттєвого скорочення обсягів експорту овочів.

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Згідно з даними щоденного моніторингу, ціни на помідори в Україні нині коливаються у межах 85-105 грн/кг (2,01-2,48 дол./кг), що в середньому на 10% перевищує рівень минулого тижня. Водночас продавці не наважуються на значніше підвищення цін через слабкий попит як з боку гуртових покупців, так і роздрібних мереж.

Зазначається, що тепличні помідори на українському ринку наразі коштують у середньому на 36% більше, ніж у середині січня 2024 року. Однак учасники ринку вважають цю ситуацію тимчасовою. Очікується, що після стабілізації постачань із Туреччини ціни на томати можуть знову знизитися вже наступного тижня.

Нагадаємо, раніше народний депутат Іван Чайківський попередив, що вже навесні 2025 року в Україні зростуть ціни на низку продуктів.

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