В Украине подорожал популярный салатный овощ

Эти тепличные овощи стоят в среднем на 36% больше, чем в январе 2024 года.

На украинском рынке на этой неделе наблюдается рост цен на тепличные помидоры.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Сокращение предложения продукции стало ключевым фактором, позволившим продавцам повысить отпускные цены. Основным поставщиком тепличных помидоров в этот период традиционно является Турция. Однако неблагоприятные погодные условия в последние недели в этой стране привели к существенному сокращению объемов экспорта овощей.

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Согласно данным ежедневного мониторинга, цены на помидоры в Украине колеблются в пределах 85-105 грн/кг (2,01-2,48 долл./кг), что в среднем на 10% превышает уровень прошлой недели. В то же время продавцы не решаются на более значительное повышение цен из-за слабого спроса как со стороны оптовых покупателей, так и розничных сетей.

Отмечается, что тепличные помидоры на украинском рынке стоят в среднем на 36% больше, чем в середине января 2024 года. Однако участники рынка считают эту ситуацию временной. Ожидается, что после стабилизации поставок из Турции цены на томаты могут снова снизиться уже на следующей неделе.

Напомним, ранее народный депутат Иван Чайкивский предупредил, что уже весной 2025 года в Украине вырастут цены на ряд продуктов.

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