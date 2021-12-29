Правительство продлило действие спецпошлины на импорт угля и дизтоплива из России

Действие спецпошлин применяется к российским нефтепродуктам, углю и дизтопливу.

Кабинет министров Украины еще на год продлил действие распоряжения №719 о введении специальной пошлины на отдельные товары из страны-агрессора России.

Соответствующее решение министры приняли на итоговом заседании правительства 29 декабря.

Также читайте Из Беларуси в Украину пытались провезти санкционные российские товары

В соответствии с новыми правилами Кабинета, в bmezhennya действует до 31 декабря 2022 года.C petsialne пошлины на товары из Российской Федерации вводятся независимо от других пошлин в виде процентов от таможенной стоимости по следующим ставкам:

1) для тяжелых дистиллятов (газойлов) по кодам согласно УКТВЭД 2710 19 43 00 – 2710 19 48 00, ввозимых на таможенную территорию Украины трубопроводным транспортом и помещаемых в таможенный режим импорта, – 4%;

2) для газов сжиженных по кодам согласно УКТВЭД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 0 1 0 1 0 УКТВЭД 2901 10 00 10, ввозимых на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта, — 3%;

3 ) для всех типов угля по товарной позиции 2701 согласно УКТВЭД (кроме антрацитового угля по коду согласно УКТВЭД 2701 11 00 00 независимо от цели ввоза; битуминозного угля, коксующегося и другого угля по кодам 20 согласно УК2 90 00, 2701 19 00 00 для использования в металлургической и коксохимической промышленности, а также битуминозного, коксующегося и другого угля с выходом летучих веществ в пересчете на сухое безминеральное основание до 35 процентов включительно по кодам согласно УКТЗЕД 1 02 00, 2701 19 00 00 для использования в производстве электрической и тепловой энергии, ввозимых на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта, — 65%.

Напомним, с 1 августа 2019 года при ввозе на таможенную территорию Украины товаров происхождением из Российской Федерации, независимо от других видов пошлины, была введена специальная пошлина в процентах к таможенной стоимости товаров.

Читайте также: