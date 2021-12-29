Уряд подовжив дію спецмит на імпорт вугілля та дизпалива з Росії

Дія спецмита застосовується до російських нафтопродуктів, вугілля та дизпалива.

Кабінет міністрів України ще на рік подовжив дію розпорядження №719 про запровадження спеціального мита на окремі товари з країни-агресорки Росії.

Відповідне рішення міністри ухвалили під час підсумкового засідання уряду 29 грудня.

Також читайте З Білорусі до України намагалися провезти санкційні російські товари

Відповідно до оновленої постанови Кабміну, обмеження діятиме до 31 грудня 2022 року. Спеціальне мито на товари з Російської Федерації запроваджено, незалежно від інших видів мита, у відсотках до митної вартості товарів за такими ставками:

1) для важких дистилятів (газойлів) за кодами згідно з УКТЗЕД 2710 19 43 00 – 2710 19 48 00, що ввозяться на митну територію України трубопровідним транспортом та поміщуються у митний режим імпорту, — 4 %;

2) для газів скраплених за кодами згідно з УКТЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 та вуглеводнів за кодом згідно з УКТЗЕД 2901 10 00 10, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, — 3 %;

3) для всіх типів вугілля за товарною позицією 2701 згідно з УКТЗЕД (крім антрацитового вугілля за кодом згідно з УКТЗЕД 2701 11 00 00 незалежно від мети ввезення; бітумінозного вугілля, коксівного та іншого вугілля за кодами згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для використання в металургійній та коксохімічній промисловості, а також бітумінозного, коксівного та іншого вугілля з виходом летких речовин у перерахунку на суху безмінеральну основу до 35 відсотків включно за кодами згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для використання у виробництві електричної та теплової енергії), що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, — 65 %.

Нагадаємо, від 1 серпня 2019 року під час ввезення на митну територію України товарів походженням з Російської Федерації, незалежно від інших видів мита, було введено спеціальне мито у відсотках до митної вартості товарів.

Читайте також: