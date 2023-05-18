Православная церковь Украины разрешила вышивать на праздники

В Православной церкви Украины разрешили вышивать и заниматься рукоделием на церковные праздники.

В пресс-службе ПЦУ объяснили, что вышивание во время праздников не является грехом.

В ПЦУ отметили, что вера не должна быть ограничением к действиям, а наоборот – свободой. Поэтому рукоделие в дни церковных праздников не должно быть запрещено.

"В этом случае выбор таков: вышивать или отмечать церковный праздник? Может ли вышивание как таковое исказить величие религиозного праздника? Нет. Или вышивание как род занятия – это грех? Нет. Можно ли в один день соединить и празднование, и вышивание? Да", – заявили в пресс-службе ПЦУ 18 мая.

В то же время в ПЦУ подчеркнули, что все зависит от того, как человек расставляет приоритеты. То есть, если верующий сначала почтит праздник, выделит время для молитвы, а потом займется, к примеру, рукоделием, то это не будет грехом.

"В общем, важно понимать, что почитание христианских праздников ни в коем случае не сводится к безделью, бездействию, к бесполезному времяпрепровождению. Для добрых, полезных и богоугодных дел нет "dsсходных", – пояснили в пресс-службе GWE.

В пресс-службе церкви отметили, что рукоделие наоборот может стать спасением от другого греха на праздники – лени и праздности.

В ПЦУ призвали верующих отходить от старых предрассудков и заниматься рукоделием, когда им хочется.

Напомним, ранее предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний прокомментировал, может ли в будущем ПЦУ объединиться с УПЦ Московского патриархата. Эпифаний удивляется, что ужасы, вызванные полномасштабным российским нападением, до сих пор не открыли глаза многим поклонникам МП.