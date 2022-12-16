Придет похолодание: прогноз погоды на выходные, 17-18 декабря

В субботу, 17 декабря, ожидается мокрый снег и дождь, в воскресенье, 18 декабря, осадков не будет, однако придет похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В Украине в субботу будет преобладать влажная погода. Выпадать мокрый снег, идти дождь. Лишь в южной части завтра осадки маловероятны. В воскресенье в большинстве областей Украины осадков не предполагается", — написала Диденко в социальных сетях.

По ее прогнозам, температура воздуха 17 декабря будет +2+6 градусов, в центральных и восточных областях +5+11 градусов, в южной части +10+15 градусов. А 18 декабря в Украину придет похолодание. В западных областях ожидается -3-7 градусов, на севере будет 0-4 градуса мороза, в центральных областях ожидается от +3-3 градусов мороза, на востоке и юге еще теплее, но гораздо меньше тепла, +3+10 градусов.

Диденко предупредила об гололеде на дороге, поэтому призывает осторожничать как водителей, так и пешеходов.

В Киеве в субботу ожидается дождь, местами с мокрым снегом. В воскресенье без существенных осадков. 17 декабря в столице еще достаточно тепло, около +3 градусов. 18 декабря уже похолодает до -3-5 градусов.

Также читайте Зима отступит: какой будет погода в декабре и в новогодние праздники

В Укргидрометцентре предупреждают о сильном снеге, гололеде и тумане 17 декабря.

"17 декабря в Карпатах сильный снег; в западных областях гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; ночью и утром в Украине, кроме запада и юго-востока, туман, видимость 200-500 м; днем в юго-восточной части стран порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Прогноз на зиму

В Укргидрометцентре рассказали, что зима 2022-2023 будет в Украине теплее прошлогодней. Конечно, будет заходить и арктический холодный воздух, но эти периоды будут кратковременными и с минимальной температурой ночью до -15…-20 градусов.

Читайте также: