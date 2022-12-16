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Прийде похолодання: прогноз погоди на вихідні, 17-18 грудня

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Прийде похолодання: прогноз погоди на вихідні, 17-18 грудня

Фото: Unsplash

Українців попереджають про сильний сніг, ожеледь та туман 17 грудня.

У суботу, 17 грудня, очікується мокрий сніг та дощ, у неділю, 18 грудня, опадів не буде, втім, прийде похолодання.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"В Україні в суботу переважатиме волога погода. Випадатиме мокрий сніг, йтиме дощ. Лише в південній частині завтра опади малоймовірні. У неділю в більшості областей України опадів не передбачається", - написала Діденко у соціальних мережах. 

За її прогнозами, температура повітря 17-го грудня буде +2+6 градусів, у центральних та східних областях +5+11 градусів, у південній частині +10+15  градусів. А 18-грудня до України прийде похолодання. У західних областях очікується -3-7 градусів, на півночі буде 0-4 градуси морозу, у центральних областях очікується від +3-3 градусів морозу, на сході та півдні ще тепліше, але значно менше тепла, +3+10 градусів.

Діденко попередила про ожеледь на дорога, тому закликає бути обережними як водіїв, так і пішоходів. 

У Києві в суботу очікується дощ, місцями з мокрим снігом. У неділю - без істотних опадів. 17-го грудня у столиці ще досить тепло, близько +3 градусів. 18-го грудня вже похолоднішає до -3-5 градусів.

В Укргідрометцентрі попереджають про сильний сніг, ожеледь та туман 17 грудня.

"17 грудня в Карпатах значний сніг; у західних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; вноч та вранці в Україні, крім заходу та південного сходу, туман, видимість 200-500 м; вдень у південно-східній частині країн пориви вітру 15-20 м/с", - сказано у повідомленні. 

Прогноз на зиму

В Укргідрометцентрі розповіли, що зима 2022-2023 буде в Україні теплішою, ніж минула. Звісно, що заходитиме і арктичне холодне повітря, проте ці періоди будуть короткочасними та з мінімальною температурою вночі до  -15…-20 градусів. 

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Дата публікації
Перегляди
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