Прогноз погоды на 17 марта: в Украине дождь, температура — до +12°

В Карпатах – мороз.
В пятницу, 17 марта, в Украине пройдут осадки в виде дождя. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В регионах облачно с прояснениями. Ночью на востоке, на большей территории севера и в центр будет небольшой дождь. Но местами в северных регионах будет мокрый снег. На остальной территории днем в Украине без существенных осадков.
Ночью в большинстве областей температура будет от 2° до 7° тепла. В западных, Винницкой и северных областях прогнозируют от 1° тепла до 4° мороза. Днем в Украине будет 4-9° тепла. На юге воздух прогреется до +12°. В Карпатах ночью прогнозируют 6-11° мороза, а днем 1-6° тепла.
Прогноз погоды в Киевской области
В области 17 марта облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег, но днем — без существенных осадков. Скорость северного ветра 7-12 м/с.
Ночью температура воздуха в Киевской области - от 1° тепла до 4° мороза, днем — 4-9° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут около 0°, а днем поднимутся до +6-8°.
Напомним, синоптики прогнозировали, что 16 марта в Украине будет теплая погода, но с осадками. Местами будет гололедица, а также туман. Днем синоптики прогнозируют 8-13 градусов тепла, а в западных и северных областях — только +4-9 градусов.
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