Прогноз погоди на 17 березня: в Україні дощитиме, температура - до +12°

У п'ятницю, 17 березня, в Україні будуть опади у вигляді дощу. Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. Вночі на сході них, на більшій території півночі та в центр буде невеликий дощ. Але місцям у північинх регіонах буде мокрий сніг. На решті території вдень в Україні без істотних опадів.

Вночі в більшості областей температура буде від 2° до 7° тепла. Втім, у західних, Вінницькій та північних областях прогнозують від 1° тепла до 4° морозу. Вдень в Україні буде 4-9° тепла. На півдні повітря прогріється до +12°. У Карпатах вночі прогнозують 6-11° морозу, а вдень 1-6° тепла.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В області 17 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі проггнозують невеликий дощ та мокрий сніг, але вдень - без істотних опадів. Швидкість північного вітру 7-12 м/с.

Вночі температура повітря в Київській області - від 1° тепла до 4° морозу, вдень - 4-9° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть близько 0°, а вдень піднімуться до +6-8°.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що 16 березня в Україні буде тепла погода, але з опадами. Місцями буде ожеледиця, а також туман. Вдень синоптики прогнозують 8-13° тепла, а в західних та північних областях - лише +4-9°.

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