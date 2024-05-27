Пять вариантов бронирования от мобилизации: нардеп рассказал детали

Народный депутат Дмитрий Наталуха объяснил, чем варианты бронирования отличаются друг от друга, какой из них самый лучший и почему.

Окончательный порядок бронирования от мобилизации в Украине еще не определен, но есть несколько вариантов. Автор одного из них, председатель Комитета по вопросам экономического развития, народный депутат Дмитрий Наталуха объяснил, чем они отличаются друг от друга, какой из них самый лучший и почему.

Об этом Наталуха написал в Facebook.

Об экономическом бронировании и косплее

Нардеп рассказал, что в последние дни заметил, что словосочетание "экономическое бронирование" начало использоваться в совершенно странных контекстах, имеющих очень мало общего с первоначальным замыслом и философией идеи.

Это уже похоже на полноценный косплей (англ. cosplay, от "costume play") – это когда человек с помощью костюма или других характерных аксессуаров пытается обезьяньи (на русском это называется "подражать") определенных известных персонажей или идеи.

Так вот, чтобы не было дальнейшей путаницы, разберемся с дефинициями.

Стратегическое бронирование

Это модель, которая существует сейчас, согласно постановлениям КМУ #76 и #45.

Она предусматривает бесплатное бронирование сотрудников предприятий, которые отвечают четко определенным критериям "стратегичности" – участники государственного оборонного заказа, имеют определенное количество работников, работают в определенной отрасли и так далее.

Кто забронирован, а кто нет – определяет государство.

Можно спорить об эффективности реализации такой модели у нас, но я считаю, что сама ее логика – правильная и она, безусловно, должна быть.

Есть предприятия, от деятельности которых напрямую зависит обеспечение войска, поэтому государство должно прогарантировать их бесперебойную работу.

Экономическое бронирование

Эту модель предлагаем мы с командой коллег, экспертов и единомышленников.

Она предусматривает возможность работодателя забронировать определенный % от военнообязанных в своем штате, уплачивая за них ежемесячно дополнительный военный сбор – 20 000 грн.

Кто забронирован – определяет сам бизнес, государства в этом уравнении нет.

Это – концептуальное отличие, потому что мы считаем, что бизнес сам, без помощи государства, способен определиться, кто для него является критическим.

Воспринимайте эту модель как дополнительную к стратегическому бронированию, потому что есть множество предприятий, которые не попадут под категорию "стратегических", но которые генерируют "стратегическое" количество налогов.

Силы обороны содержатся исключительно за счет украинских налогов, поэтому эта модель призвана дать возможность тем, кто их платит – оставить на критических позициях конкретных работников, которые прогарантируют дальнейшую бесперебойную работу предприятия.

Экономическим это бронирование называется потому, что оно призвано поддержать экономику во время войны, составляющей которой являются все, без исключения, налогоплательщики в Украине.

Экономическое бронирование-35

Другой разновидностью экономического бронирования является модель, которую разработала команда министерства экономики и представителей ОП вместе с экспертами.

Речь идет об определенном пороге заработной платы, после которого рабочий может автоматически претендовать на бронь.

Сейчас размер такого порога, который я слышал в последний раз, является 35 000 грн.

Простыми словами – если ты в официальном порядке получишь эту сумму и выше – ты имеешь право быть забронированным.

Кто именно бронируется, тоже определяет бизнес, государства в этом процессе тоже нет.

В этом и в чем-то другом эта модель пересекается с нашей и, на самом деле – имеет тождественную цель с нашей.

Из положительных аспектов – такая модель еще и будет способствовать выводу заработных плат в экономике в белую.

Налоговое бронирование

Эта модель появилась недавно и продвигается она моим коллегой – главой налогового комитета.

Ее почему-то тоже пытаются назвать "экономической", но ничего общего с ней она не имеет.

Идея заключается в том, чтобы главным критерием для возможности забронировать сотрудников сделать принадлежность компании к анонсированному "Клубу белого бизнеса".

Членство в этом "клубе", то есть – соответствие предприятия клубным критериям, будет определять Государственная налоговая служба, которая будет принимать и решение о потере членства в нем, а значит – и потерю права бронировать сотрудников.

Таким образом, в этой модели снова государство, а не бизнес, будет принимать решение, кого бронировать, а кого – нет.

Только вместо Минэкономики, Минобороны и Генштаба право определять, кто бронируется, а кто – нет, предлагается передать налоговикам.

Лотерейное бронирование

Предложенное тем же коллегой, по сути является реинтерпретацией американской системы призыва во время Второй Мировой, которая называлась "Selective Service Lottery".

По сути, американские мужчины призывались, если случайно сгенерированное число совпадало с цифрами из их даты рождения.

Эффект это мало сомнительный, как и сомнительным он будет для поддержания экономики, поэтому предложение применять этот же принцип случайности в бронировании, называя его при этом "экономическим" – это скорее неудачная шутка.

Ну, или печальный симптом.

Или является намеренной попыткой размыть, вместе с "налоговым бронированием", термин "экономическое бронирование", чтобы снизить его шансы на реализацию.

"Поэтому, уважаемое общество, отличайте, пожалуйста, косплей от оригинала, выражайте свою публичную поддержку экономическому бронированию – и это приблизит нас всех к внедрению этой модели уже в ближайшее время. Пересилим, – подытожил нардеп.

Напомним, нардепы предлагают бронировать от мобилизации работников за 20 тысяч гривен военного сбора.

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