Работа в "студенческом" сегменте рынка труда: тенденции осени 2021 года

Работодатели готовы платить перспективным кадрам.

Ситуация с предложением работодателей далеко не идеальна, однако не стоит думать, что только студенты страдают от недостатка рабочих мест. Такая ситуация наблюдается во многих сегментах украинского рынка труда. За свободное место придется побороться, ведь конкуренция нешуточная.

Согласно статистике портала grc.ua, вакансии перекрывают спрос среди выпускников только на 23%.

Средний уровень заработной платы среди вакансий в категории "начало карьеры/студенты" — 11 800 гривен, что находится почти на уровне средней зарплаты по стране в целом (около 15 000 гривен). Следует отметить, что это статистика, собранная из всех населенных пунктов, то есть в больших городах, очевидно, можно рассчитывать на больший заработок.

Специализации с наибольшим спросом на кадры

Безоговорочный лидер этого рейтинга — "продажи". Почти каждая третья вакансия относится к этой категории (27% от всех вакансий на портале grc.ua).

На втором месте, уступая почти в два раза, расположилась категория "консультирование" (14%).

Замыкает тройку лидеров сфера "наука и образование" (8%).

Далее специализации расположились следующим образом:

туризм, гостиницы, рестораны (8%);

информационные технологии, интернет, мультимедиа (8%);

финансы, банки, инвестиции (6%);

маркетинг, реклама, PR (5%);

административный персонал (4%).

Антирейтинг, то есть список специализаций с наименьшим спросом, почти полностью составляют узкие сферы и сегменты рынка, где особенно нуждаются в опыте и ответственности: например, управление персоналом (1,5%), строительство и архитектура (1%); бухгалтерия (1%), юристы (0,4%).

О зарплатах и условиях работы

Уровень заработной платы, который указывают в описаниях вакансий работодатели:

6 400-12 700 грн (46% вакансий на портале grc.ua)

12 700-19 100 грн (33%);

19 100-25 500 грн (12%);

25 500-31 900 грн (6%);

более чем 31 900 грн (3%).

Желаемая заработная плата, которую указывают сами студенты в своих резюме:

менее 5400 грн (7%);

5 400-10 800 грн (38%);

10 800-16 200 грн (38%);

16 200-21 600 грн (12%);

более чем 21 600 грн (5%).

Цифры во многом сходятся, но некоторые отличия все же есть. Так, почти каждый десятый студент согласен работать за менее чем 5400 грн. Это можно связать с дефицитом вакансий, который вынуждает идти на уступки. Еще один интересный факт: 9% работодателей готовы предоставить работнику зарплату на уровне 1000 долларов и выше.

График работы, который предлагают работодатели:

полный рабочий день (52%);

удаленная работа (21%);

сменный график (18%);

гибкий график (8%);

вахтовый метод (1%).

Многих студентов огорчит, что большая часть работодателей берут работников на полный рабочий день. Так, даже пандемия и карантин не смогли значительно снизить процент таких вакансий. Однако и предложений с дистанционной работой немало — каждое пятое.

вывод:

Работать и зарабатывать деньги есть где. Действительно, за свободное место придется побороться, ведь конкуренция нешуточная, но это обычная ситуация для рынка труда в нашей стране. Хорошая новость заключается в том, что работодатели готовы платить перспективным кадрам.

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