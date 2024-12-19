Рада поддержала лишение Бойко звания "Героя Украины": что дальше

Верховная Рада поддержала обращение к президенту о лишении Юрия Бойко звания "Героя Украины". "За" проголосовали 232 депутата.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Что или кто именно мешает Президенту самому это сделать осталось без ответа… Ну ок, поможем вспомнить", — заключил нардеп.

Напомним, в четверг, 19 декабря, Верховная Рада со второй попытки приняла постановление об отзыве председателя депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко с должности члена Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений .

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