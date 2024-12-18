Рада провалила отзыв Бойко из Комитета по правам человека

За решение об отзыве Юрия Бойко проголосовали 217 нардепов.

Верховная Рада Украины провалила голосование за отзыв нардепа, главы "Платформы за жизнь и мир" Юрия Бойко с должности члена Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В парламенте не хватило голосов для принятия решения об отзыве Бойко из Комитета по правам человека.

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"Рада даже не смогла отозвать Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. За всего 217", – говорится в заявлении Железняка.

Результаты голосования за отзыв Бойко:

"Слуга народа" – 166 голосов,

"Европейская солидарность" – 17,

"Батькивщына" – 7,

"Платформа за жизнь и мир" – 0,

"Голос" – 12,

"Видродження" – 0,

"За майбутне" – 4,

"Довира" – 4,

внефракционные депутаты – 7.

Результаты голосования в Раде за отзыв Юрия Бойко из комитета / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Результаты голосования в Раде за отзыв Юрия Бойко из комитета / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Результаты голосования в Раде за отзыв Юрия Бойко из комитета / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Напомним, 17 декабря Бойко побывал на допросе в СБУ после своих скандальных заявлений на видео о "радикалах", языке и церкви.

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