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Рада провалила отзыв Бойко из Комитета по правам человека

Рада провалила отзыв Бойко из Комитета по правам человека

Юрий Бойко / Фото: facebook.com/pg/OppositionPlatform

За решение об отзыве Юрия Бойко проголосовали 217 нардепов.

Верховная Рада Украины провалила голосование за отзыв нардепа, главы "Платформы за жизнь и мир" Юрия Бойко с должности члена Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В парламенте не хватило голосов для принятия решения об отзыве Бойко из Комитета по правам человека.

"Рада даже не смогла отозвать Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. За всего 217", – говорится в заявлении Железняка.

Результаты голосования за отзыв Бойко:

  • "Слуга народа" – 166 голосов,
  • "Европейская солидарность" – 17,
  • "Батькивщына" – 7,
  • "Платформа за жизнь и мир" – 0,
  • "Голос" – 12,
  • "Видродження" – 0,
  • "За майбутне" – 4,
  • "Довира" – 4,
  • внефракционные депутаты – 7.
Результаты голосования в Раде за отзыв Юрия Бойко из комитета / © Telegram-канал Ярослава Железняка
Результаты голосования в Раде за отзыв Юрия Бойко из комитета / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка
Результаты голосования в Раде за отзыв Юрия Бойко из комитета / © Telegram-канал Ярослава Железняка
Результаты голосования в Раде за отзыв Юрия Бойко из комитета / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка
Результаты голосования в Раде за отзыв Юрия Бойко из комитета / © Telegram-канал Ярослава Железняка
Результаты голосования в Раде за отзыв Юрия Бойко из комитета / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Напомним, 17 декабря Бойко побывал на допросе в СБУ после своих скандальных заявлений на видео о "радикалах", языке и церкви.

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