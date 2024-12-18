Рада провалила отзыв Бойко из Комитета по правам человека

За решение об отзыве Юрия Бойко проголосовали 217 нардепов.
Верховная Рада Украины провалила голосование за отзыв нардепа, главы "Платформы за жизнь и мир" Юрия Бойко с должности члена Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
В парламенте не хватило голосов для принятия решения об отзыве Бойко из Комитета по правам человека.
"Рада даже не смогла отозвать Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. За всего 217", – говорится в заявлении Железняка.
Результаты голосования за отзыв Бойко:
- "Слуга народа" – 166 голосов,
- "Европейская солидарность" – 17,
- "Батькивщына" – 7,
- "Платформа за жизнь и мир" – 0,
- "Голос" – 12,
- "Видродження" – 0,
- "За майбутне" – 4,
- "Довира" – 4,
- внефракционные депутаты – 7.
Напомним, 17 декабря Бойко побывал на допросе в СБУ после своих скандальных заявлений на видео о "радикалах", языке и церкви.
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