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Рада провалила відкликання Бойка з Комітету з питань прав людини

Рада провалила відкликання Бойка з Комітету з питань прав людини

Юрій Бойко / Фото: facebook.com/pg/OppositionPlatform

За рішення про відкликання Юрія Бойка проголосувало 217 нардепів.

Верховна Рада України провалила голосування за відкликання нардепа, голови "Платформи за життя і мир" Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

В парламенті забракло голосів для ухвалення рішення про відкликання Бойка з Комітету з питань прав людини.

"Рада навіть не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. За лише 217", – йдеться в заяві Железняка.

Результати голосування за відкликання Бойка:

  • "Слуга народу" – 166 голосів
  • "Європейська солідарність" – 17
  • "Батьківщина" – 7
  • "Платформа за життя і мир" – 0
  • "Голос" – 12
  • "Відновлення" – 0
  • "За майбутнє" – 4
  • "Довіра" – 4
  • позафракційні депутати – 7
Результати голосування в Раді за відкликання Юрія Бойка з комітету / © Telegram-канал Ярослава Железняка
Результати голосування в Раді за відкликання Юрія Бойка з комітету / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка
Результати голосування в Раді за відкликання Юрія Бойка з комітету / © Telegram-канал Ярослава Железняка
Результати голосування в Раді за відкликання Юрія Бойка з комітету / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка
Результати голосування в Раді за відкликання Юрія Бойка з комітету / © Telegram-канал Ярослава Железняка
Результати голосування в Раді за відкликання Юрія Бойка з комітету / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Нагадаємо, 17 грудня Бойко побував на допиті в СБУ після своїх скандальних заяв на відео про "радикалів", мову і церкву.

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