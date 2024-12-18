Рада провалила відкликання Бойка з Комітету з питань прав людини

За рішення про відкликання Юрія Бойка проголосувало 217 нардепів.

Верховна Рада України провалила голосування за відкликання нардепа, голови "Платформи за життя і мир" Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

В парламенті забракло голосів для ухвалення рішення про відкликання Бойка з Комітету з питань прав людини.

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"Рада навіть не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. За лише 217", – йдеться в заяві Железняка.

Результати голосування за відкликання Бойка:

"Слуга народу" – 166 голосів

"Європейська солідарність" – 17

"Батьківщина" – 7

"Платформа за життя і мир" – 0

"Голос" – 12

"Відновлення" – 0

"За майбутнє" – 4

"Довіра" – 4

позафракційні депутати – 7

Результати голосування в Раді за відкликання Юрія Бойка з комітету / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Результати голосування в Раді за відкликання Юрія Бойка з комітету / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Результати голосування в Раді за відкликання Юрія Бойка з комітету / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Нагадаємо, 17 грудня Бойко побував на допиті в СБУ після своїх скандальних заяв на відео про "радикалів", мову і церкву.

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