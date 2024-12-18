Рада провалила відкликання Бойка з Комітету з питань прав людини

За рішення про відкликання Юрія Бойка проголосувало 217 нардепів.
Верховна Рада України провалила голосування за відкликання нардепа, голови "Платформи за життя і мир" Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
В парламенті забракло голосів для ухвалення рішення про відкликання Бойка з Комітету з питань прав людини.
"Рада навіть не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. За лише 217", – йдеться в заяві Железняка.
Результати голосування за відкликання Бойка:
- "Слуга народу" – 166 голосів
- "Європейська солідарність" – 17
- "Батьківщина" – 7
- "Платформа за життя і мир" – 0
- "Голос" – 12
- "Відновлення" – 0
- "За майбутнє" – 4
- "Довіра" – 4
- позафракційні депутати – 7
Нагадаємо, 17 грудня Бойко побував на допиті в СБУ після своїх скандальних заяв на відео про "радикалів", мову і церкву.
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