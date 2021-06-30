Ради развлечения: в центре Одессы двое мужчин устроили стрельбу

Хулиганы не реагировали на просьбы прекратить стрельбу.
На Приморском бульваре, в самом центре Одессы, двое мужчин устроили стрельбу из травматического оружия.
Об этом сообщили на странице Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета в Facebook.
По предварительной версии, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
Задержанные открыли огонь ради развлечения. По просьбе представителей "Муниципальной охраны" прекратить стрельбу они якобы не реагировали.
Мужчин задержали и передали полицейским. В мэрии отметили, что на обоих участников происшествия составили административный протокол по ст. 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, в Одесской области нетрезвый отец выстрелил в своего сына из ружья, когда между ними возник спор. После этого мужчина пытался покончить с собой.