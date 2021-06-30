Заради розваги: у центрі Одеси двоє чоловіків влаштували стрілянину

Хулігани не реагували на прохання припинити стрілянину.

На Приморському бульварі, що в самому центрі Одеси, двоє чоловіків влаштували стрілянину з травматичної зброї.

Про це повідомили на сторінці Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради в Facebook.

За попередньою версією, чоловіки перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Затримані відкрили вогонь заради розваги. На прохання представників "Муніципальної варти" припинити стрілянину вони начебто не реагували.

Чоловіків затримали та передали поліцейським. У мерії зазначили, що на обох учасників події склали адміністративний протокол за ст. 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, в Одеській області нетверезий батько вистрелив у свого сина з рушниці, коли між ними виникла суперечка. Після цього чоловік намагався вкоротити собі віку.

В Одесі вночі сталася стрілянина

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання