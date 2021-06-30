Відсидить термін і заплатить 300 тисяч грн: в Одеській області батько вистрелив у сина

Відсидить термін і заплатить 300 тисяч грн: в Одеській області батько вистрелив у сина

Батько намагався вкороти собі віку після інциденту.

У Білгороді-Дністровському сімейна сварка між батьком та сином ледь не закінчилась трагедією.

Як повідомляє пресслужба поліції Одеської області, нетверезий батько вистрелив у свого сина з рушниці, коли між ними виникла суперечка.

68-річний чоловік, зрозумівши, що накоїв, намагався вкоротити собі віку.

Обох шпиталізували з вогнепальними пораненнями – після надання медичної допомоги обидва вижили.

Зловмисник проведе за ґратами сім з половиною років та має сплатити потерпілому 300 тисяч гривень компенсації моральної шкоди.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.15 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Зібравши всі необхідні докази, правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду, який визнав фігуранта винним у замаху на вбивство.

Нагадаємо, в Одеській області поліцейські затримали 56-річного чоловіка за підозрою у вбивстві рідної матері.

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