Реформа МСЭК: адвокат Маси Найем объяснил, что поможет преодолеть коррупцию

В случае международного классификатора функциональности решения будут меньше зависеть от человеческого фактора и будут справедливыми.

В Украине медико-социальные экспертные комиссии приостановят свою деятельность как отдельные юридические лица с 1 января 2025 года, их функции будут переданы кластерным и сверхкластерным больницам, однако это никак не позволит преодолеть коррупцию.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны адвокат Маси Найем в интервью LB Live.

Он рассказал о том, что в основе реформы МСЭК должно быть заложено включение международного классификатора функциональности, что снизит человеческий фактор в процессе принятия решения об установлении инвалидности. На своем примере он объяснил, как именно это будет происходить.

"Если у меня нет одного глаза, то я потерял функциональность на такой-то процент. Согласно этим данным, когда мы зафиксировали, что я потерял, условно, на 20% свою функциональность, должна быть построена система координат в армии", — пояснил адвокат.

По его словам, если в армию будут привлекать людей, которые имеют функциональность не менее определенного процента, ситуация изменится.

Масси Найем также отметил, что если кластерные больницы присоединят к электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ), это облегчит проверку решений об установлении инвалидности.

"Если будет работать такая история, что МСЭК выдала документ об установлении статуса инвалидности, и если его нет в системе, то оно не действует. Таким образом, мы сможем минимизировать коррупцию", — пояснил адвокат.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что ведомство передаст функции МСЭК в кластерные и сверхкластерные больницы — результат госпитального планирования, которое провело Минздрав и определило в каждом регионе эти больницы. По словам Ляшко, они обеспечивают доступность пациентам в пределах определенных нормативов и имеют как минимум 20 направлений оказания медпомощи.

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