Нардеп отказался от места в парламенте

Он отметил, что и дальше будет поддерживать коллег из фракции "Голос".
Недавно ЦИК объявила о признании Ивана Примаченко народным депутатом. Однако после тщательного рассмотрения он принял решение покинуть парламент и продолжить свою работу как CEO образовательной платформы Prometheus.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Работа парламента чрезвычайно важна. Но сейчас я чувствую, что с моей стороны было бы безответственно покинуть работу над целым рядом стратегических программ Prometheus, которые находятся на решающем этапе своего жизненного цикла", — отметил Приймаченко.
Он также заверил, что и дальше будет поддерживать коллег из фракции "Голос" и народных депутатов, работающих на благо страны.
Напомним, ЦИК признал Ивана Примаченко избранным народным депутатом.
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