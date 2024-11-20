Нардеп відмовився від місця в парламенті

Він зазначив, що й надалі буде підтримувати колег з фракції "Голос".

Нещодавно ЦВК оголосила про визнання Івана Приймаченка народним депутатом. Однак, після ретельного розгляду, він ухвалив рішення залишити парламент і продовжити свою роботу як CEO освітньої платформи Prometheus.

Про це він повідомив в Facebook.

"Праця парламенту надзвичайно важлива. Але на даний момент я відчуваю, що з моєї сторони було б безвідповідально покинути роботу над цілою низкою стратегічних програм Prometheus, які знаходяться на вирішальному етапі свого життєвого циклу", - зазначив Приймаченко.

Він також запевнив, що й надалі буде підтримувати колег з фракції "Голос" і народних депутатів, які працюють на благо країни.

Нагадаємо, ЦВК визнала Івана Примаченка обраним народним депутатом.

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