У Києві з'явилися нові блокпости: перевіряють документи й автівки

У середу, 20 листопада, у Києві з’явилися нові блокпости. У столичних водіїв ретельно перевірятимуть транспорт та документи. У місті побільшає обмежувальних знаків та інженерних загороджень. Ба більше, міська влада повідомила, що подібні заходи проводитимуть регулярно. У чому причина таких нововведень – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Безпекові навчання

У Києві 20 листопада пройдуть безпекові навчання. Правоохоронці будуть відпрацьовувати перевірки транспорту та документів, пошукові та контрдиверсійні заходи. Зокрема, через це у столиці може побільшати блокпостів.

"В умовах війни безпека Києва та захист його мешканців потребують постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці. Тому, угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами систематично проводять тренування", – повідомляє КМВА.

Головне завдання навчань

У міській військовій адміністрації вказують, що ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

"Головне завдання навчань – удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення", – пояснили в адміністрації.

У КМВА кажуть, що такі тренування в Києві будуть проводитися й надалі – системно. Вони потрібні, аби ще краще підготуватися до виконання важливого завдання – захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз. Тому усі структури, сили та відомства столиці щоденно працюють задля захисту Києва та його мешканців.

Атака на Київ

Так чи інакше, Київ постійно перебуває під загрозою. Ворог не полишає бажань знищити саме столицю України, тому ледь не щодня атакує місто дронами.

Так і з самого ранку, 20 листопада, у Києві лунали звуки вибухів. КМВА повідомила, що сили ППО збивали дрони-камікадзе росіян.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в напрямку столиці з півдня летить ворожий безпілотник. О 6-й ранку військові уточнили, що дрон противника знаходиться у південно-західній частині Києва. І лише близько 8-ї години ранку у Києві оголосили відбій тривоги.

Транспортний колапс

Ну і вже традиційно після затяжної повітряної тривоги у Києві був справжній транспортний колапс. У столичній підземці ніде було і яблуку впасти.

Величезні натовпи людей утворилися на станціях метро Академмістечко та Позняки. Відповідні кадри поширили столичні телеграм-канали.

Складна ситуація була і на дорогах Києва. Після відбою повітряної тривоги місто скували шалені затори.

Сирени чути частіше

Примітно, що останніми місяцями сирени в Києві стало чути частіше. Кількість та тривалість тривог зростають. Тривоги можуть оголошуватися звечора і тривати з перервами до самого ранку.

Як повідомляють texty.org.ua, однією з причин подібного зростання є нарощення Росією кількості своїх ударних засобів, у першу чергу "Шахедів". Уже досить стандартним явищем стало, коли тривога в низці областей оголошується ще ввечері, з початком зальоту "Шахедів" на територію України, і потім шириться і з певними перервами може тривати до самого ранку включно.

Для прикладу, якщо у Київській області у 2023 році в середньому було 9 годин тривоги на тиждень, то у цьому році тижневий час тривог зріс до 15 годин. Дещо осторонь цих тенденцій був Київ, де тривоги оголошували переважно лише з підльотом російських дронів до міської території.

Ще донедавна час оголошених тривог у місті відповідав тогорічному – всього 8 годин. Але у вересні вже і в українській столиці ця тенденція почала змінюватися – тижневий час тривог зріс до 12 годин.

Свій внесок у збільшення загальної кількості та часу тривог внесла й активізація поряд з прикордонними областями тактичної авіації, що активно закидує українську територію КАБами. Насамперед звісно, йдеться про Сумську область. Вочевидь, росіяни продовжують і далі робити ставку на посилення терору мирного населення, та намагаються такими кроками зломити його опір.

Чого намагається досягти Росія атаками "Шахедами"

Основне завдання щоденних російських атак "Шахедами" – "засушити" українську систему протиповітряної оборони. Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, ворог таким чином намагається витягнути максимальну кількість протиракет та визначити розташування засобів ППО.

“Разом з “Шахедами” йшли розвідувальні дрони. Вони визначали розташування наших засобів ППО та алгоритм дій знищення безпілотників. Вони намагаються це завдання виконати. Як тільки вони зрозуміють, що “засушили”, може піти ракетна атака”, — розповів Роман Світан.

Військовий експерт зазначив, що в Росії можуть виробляти 15-20 "шахедів" на добу. Зараз, за його словами, російська армія використовує безпілотники, які накопичила протягом літа. Однак після того, як у РФ закінчаться запаси на складах, там, ймовірно, працюватимуть "з коліс".

“Тобто приблизно ті самі 15-20 “Шахедів” на добу використовуватимуть і надалі”, — вважає військовий експерт.

Чи готова українська ППО до випробування "Шахедами"

Роман Світан каже, що в українських сил ППО є механізми знищувати "Шахеди", не використовуючи велику кількість ракет.

"У нас зараз працює хороша система РЕБ і практично сліпить “Шахеди”. Вони йдуть і губляться, принаймні з радіоконтролю, а отже, врізаються в землю. У нас зараз доволі хороша щільність наземних мобільних груп плюс зенітно-гарматних комплексів. І коли вже кілька ліній оборони не збивають “Шахед”, тільки тоді випускають ракету. Плюс авіація теж успішно виконує бойові завдання", – розповів військовий експерт.

Він вважає, що надалі українській армії варто "здешевити" протидію російським безпілотникам, адже ворог не збирається зменшувати темпи атак.

"Якщо ми будемо бити у відповідь. Тобто якщо ми "згасимо" європейську частину Росії нашими далекими засобами ураження, то тоді їм уже нікуди буде бити. Вони зрозуміють, що "душитимемо" далі. Тому можуть, так би мовити, заспокоїтися", – додав Світан.

Попередження про атаку

До слова, у середу, 20 листопада, посольство США в Україні попередило про ймовірну масовану повітряну атаку, яка може статися вже сьогодні. З міркувань безпеки дипломатичне відомство буде закрито. Як наголосили у посольстві, громадянам США потрібно бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

"Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу масовану повітряну атаку 20 листопада", – йдеться у повідомленні на сайті дипломатичної установи.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко прокоментував попередження посольства США про можливий обстріл.

"Нагадаю, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також "калібрів" і балістики. Для обстрілів у РФ готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі. Раніше це повідомляли вже", – акцентував Коваленко.

Він додав, що це потрібно розуміти та завжди тримати в голові, структурам продумувати заходи безпеки, людям – реагувати на тривоги.

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