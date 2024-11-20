В Киеве появились новые блокпосты: проверяют документы и автомобили

В среду, 20 ноября, в Киеве появились новые блокпосты. У столичных водителей будут тщательно проверять транспорт и документы. В городе станет больше ограничительных знаков и инженерных заграждений. Более того, городские власти сообщили, что подобные мероприятия будут проводить регулярно. В чем причина таких нововведений – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Учения по безопасности

В Киеве 20 ноября пройдут учения по безопасности. Правоохранители будут отрабатывать проверки транспорта и документов, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. В частности, из-за этого в столице может увеличиться количество блокпостов.

"В условиях войны безопасность Киева и защита его жителей нуждаются в постоянном повышении уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы. Поэтому группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями систематически проводят тренировки", – сообщает КМВА.

Главная задача учений

В городской военной администрации указывают, что эти тренировки предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учеб происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

"Главная задача учений – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения", – пояснили в администрации.

В КМВА говорят, что такие тренировки в Киеве будут проводиться и дальше – системно. Они нужны, чтобы еще лучше подготовиться к выполнению важной задачи – защите Киева и его жителей от потенциальных угроз. Поэтому все структуры, силы и ведомства столицы ежедневно работают по защите Киева и его жителей.

Атака на Киев

Так или иначе Киев постоянно находится под угрозой. Враг не оставляет желаний уничтожить именно столицу Украины, поэтому ежедневно атакует город дронами.

Так и с самого утра, 20 ноября, в Киеве раздавались звуки взрывов. КМВА сообщила, что силы ПВО сбивали дроны-камикадзе россиян.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении столицы с юга летит вражеский беспилотник. В 6 утра военные уточнили, что дрон противника находится в юго-западной части Киева. И только около 8 часов утра в Киеве объявили отбой тревоги.

Транспортный коллапс

Да и уже традиционно после затяжной воздушной тревоги в Киеве был настоящий транспортный коллапс. В столичной подземке негде было и яблоку упасть.

Огромные толпы людей образовались на станциях метро Академгородок и Позняки. Соответствующие кадры распространили столичные телеграм-каналы.

Сложная ситуация была и на дорогах Киева. После отбоя воздушной тревоги город сковали безумные пробки.

Сирены слышны чаще

Примечательно, что в последние месяцы сирены в Киеве стали слышны чаще. Количество и продолжительность тревог возрастают. Тревоги могут объявляться с вечера и продолжаться с перерывами до самого утра.

Как сообщают texty.org.ua, одной из причин подобного роста является наращивание Россией количества своих ударных средств, в первую очередь "Шахедов". Уже достаточно стандартным явлением стало, когда тревога в ряде областей объявляется еще вечером, с началом залета "Шахедов" на территорию Украины, и затем распространяется и с определенными перерывами может продолжаться до самого утра.

Например, если в Киевской области в 2023 году в среднем было 9 часов тревоги в неделю, то в этом году недельное время тревог выросло до 15 часов. Несколько в стороне от этих тенденций был Киев, где тревоги объявляли преимущественно только с подлетом российских дронов к городской территории.

Еще недавно время объявленных тревог в городе соответствовало прошлогоднему – всего 8 часов. Но в сентябре уже и в украинской столице эта тенденция начала меняться – недельное время тревог выросло до 12 часов.

Свою лепту в увеличение общего количества и времени тревог внесла и активизация наряду с приграничными областями тактической авиации, активно забрасывающей украинскую территорию КАБами. В первую очередь, речь идет о Сумской области. Очевидно, россияне продолжают и дальше делать ставку на усиление террора мирного населения и пытаются такими шагами сломить его сопротивление.

Чего пытается достичь Россия атаками "Шахедами"

Основная задача ежедневных российских атак "Шахедами" – "засушить" украинскую систему противовоздушной обороны. Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, враг таким образом пытается вытащить максимальное количество противоракет и определить расположение средств ПВО.

“Вместе с “Шахедами” шли разведывательные дроны. Они определяли расположение наших средств ПВО и алгоритм действий по уничтожению беспилотников. Они пытаются выполнить эту задачу. Как только они поймут, что "засушили", может пойти ракетная атака", — рассказал Роман Свитан.

Военный эксперт отметил, что в России могут производить 15-20 "шахедов" в сутки. Сейчас, по его словам, российская армия использует беспилотники, накопившиеся в течение лета. Однако после того, как у РФ закончатся запасы на складах, там, вероятно, будут работать "с колес".

"То есть примерно те же 15-20 "Шахедов" в сутки будут использовать и дальше", — считает военный эксперт.

Готова ли украинская ПВО к испытанию "Шахедами"

Роман Свитан говорит, что у украинских сил ПВО есть механизмы уничтожать "Шахеды", не используя большое количество ракет.

"У нас сейчас работает хорошая система РЭБ и практически слепит "Шахеды". Они уходят и теряются, по крайней мере с радиоконтроля, а значит, врезаются в землю. У нас сейчас достаточно хорошая плотность наземных мобильных групп плюс зенитно-пушечных комплексов. И когда уже несколько линий обороны не сбивают "Шахед", только тогда выпускают ракету. Плюс авиация тоже успешно выполняет боевые задачи", – рассказал военный эксперт.

Он считает, что в дальнейшем украинской армии следует "удешевить" противодействие российским беспилотникам, ведь враг не собирается сбавлять темпы атак.

"Если мы будем бить в ответ. То есть если мы "погасим" европейскую часть России нашими далекими средствами поражения, то тогда им уже некуда будет бить. Они поймут, что будем "душить" дальше. Поэтому могут, так сказать, успокоиться", – добавил Свитан.

Предупреждение об атаке

К слову, в среду, 20 ноября, посольство США в Украине предупредило о возможной массированной воздушной атаке, которая может произойти уже сегодня. По соображениям безопасности, дипломатическое ведомство будет закрыто. Как подчеркнули в посольстве, гражданам США нужно быть готовыми немедленно пройти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной массированной воздушной атаке 20 ноября", – говорится в сообщении на сайте дипломатического учреждения.

Между тем, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал предупреждение посольства США о возможном обстреле.

"Напомню, что россияне производили запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают производить, а также "калибров" и баллистики. Для обстрелов в РФ готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также на складах. Также корабли. Ранее это уже сообщали", – акцентировал Коваленко.

Он добавил, что это нужно понимать и всегда помнить, структурам продумывать меры безопасности, людям – реагировать на тревоги.

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