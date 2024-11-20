Росія готує масштабний удар 20 листопада: хроніка загострення обставин

Як розвивалась ситуація навколо можливої масованої атаки РФ в ексклюзиві TSN.UA

Посольство США попередило про потужну атаку РФ по Україні 20 листопада 2024 року. У посольстві закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, бути особливо обережними, уникати масових скупчень людей, обмежити пересування в місцях з потенційно високим рівнем небезпеки та бути готовими до екстрених ситуацій.

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"Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. Посольство США рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", – йдеться в повідомленні дипвідомства.

Також про тимчасове закриття посольства оголосили посольства Іспанії, Італії та Греції. А Казахстан закликав своїх громадян залишити Україну.

Водночас, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський Попри заявив, що "попри підвищений ризик російських обстрілів Києва, наші дипломати, як і раніше, залишаються на посту".

"Це одна з видимих ознак солідарності Польщі з Україною, яка бореться за свободу", – написав Сікорський у Мережі.

Реакція у соціальних мережах та РНБО

У Мережі підхопили інформацію про ймовірний масований удар Росії. Численні пабліки та Telegram-канали також почали писати про ймовірну російську ракетну атаку.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Російська Федерація накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Це може свідчити про підготовку до обстрілів України. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також "калібрів" і балістики. Для обстрілів у РФ готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі.

Своєю чергою, Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що Росія наразі тримає в Чорному морі шість кораблів, які є носіями крилатих ракет Калібр загальним залпом до 24 ракет.

Також одне високопоставлене джерело в українській обороні анонімно заявило британському виданню The Times, що Україна зараз готується до агресивної відповіді з боку Росії у вигляді спроб ударів по Києву через події в Курській області РФ. Співрозмовник зазначив, що це буде не кілька ракет, а значно більше.

Деякі російські пабліки навіть написали про ймовірні масові жертви. Інші ж припустили, що можлива атака – це помста РФ за рішення США дозволити бити Україні по Росії далекобійними ракетами.

Нагадаємо, що посольство США в Україні не вперше видає попередження щодо можливих масованих атак Росії на територію України. Крайнє попередження про загрозу з неба було зроблено в серпні 2024 року напередодні Дня незалежності України, але масованих обстрілів не було.

Сотні ворожих ракет та дронів

Генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка, в ефірі "КИЇВ24", розповів, що армія Російської Федерації спроможна завдати масованого удару по Україні сотнею безпілотників Shahed та сотнею ракет одночасно.

"Росіяни здатні організувати й продовжувати системний вплив через періодичні повітряні атаки. Можливо не щодня, але якимись перервами", – підкреслив військовий.

За словами Романенка, на жаль, у росіян є можливість сформувати й забезпечити масований удар по Україні. Він пояснив, що росіяни здатні одночасно випустити до сотні БПлА та ракет.

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Коли можлива масована ракетна атака?

Водночас секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко, зазначив, що Україна готується до масованих ударів російських агресорів із початком осінньо-зимового періоду. Про це він сказав на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві.

"З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", – сказав Литвиненко.

Він додав, що українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення і, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети.

Більше інформації – в ексклюзиві TSN.UA "ТЕРМІНОВО! У КИЄВІ ЗАЧИНЯЮТЬСЯ ПОСОЛЬСТВА! Росія готує потужний удар?! Що відомо?"

Нагадаємо, що 17 листопада Україна перебувала під масованим російським обстрілом. Окупанти запускали ударні дрони, крилаті й аеробалістичні ракети по України, зокрема по її енергетиці.