РФ хочет захватить три украинских города в апреле: Зеленский предупредил об угрозе

Зеленский раскрыл планы РФ захватить три города до конца апреля / © Associated Press

Российская армия продолжает наступление на фронте и наметила на апрель новые цели: захватить Дружковку, Константиновку, Покровск.

Удастся ли россиянам это сделать, ответил президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами, передает ТСН.ua.

Президент рассказал, что недавно с главкомом ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым смотрели на новые российские военные карты. По их данным, до конца апреля россияне планируют захватить Дружковку, Константиновку, Покровск.

«Это невозможно, но они уже не в первый раз определяют какой-то срок и теперь поставили себе такой показатель. Я уже рассказывал о встрече с британской разведкой — у нас с ними доверительные отношения. Они тоже не видят возможностей для русских это сделать», — оценил Зеленский.

В то же время он предупредил, что прифронтовые громады оккупанты продолжат обстреливать. В частности, Херсонщину, Днепропетровщину — особенно Никополь. Возможны также удары по Одессе.

«Как только погода будет давать возможность им идти в наступление, они постараются это делать. Когда погода будет хуже, будут больше применять дроны. Где смогут терроризировать FPV-дронами — дешевыми дронами в большом количестве — будут это делать. Мы должны быть к этому готовы, потому что такая у них тактика», — предупредил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский предупредил, что весна-лето 2026 будут ключевыми и чрезвычайно сложными для Украины — как на фронте, так и на дипломатической арене.

