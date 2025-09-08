- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1132
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ снова ударила "Шахедами" по Украине - атака еще продолжается
Оккупанты выпустили по Украине более 100 ударных беспилотников, есть попадания.
В ночь на 8 сентября РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал 142 ударными БпЛА типа „Shahed“, „Гербера“ и беспилотниками других типов. По состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БпЛА типа „Shahed“, „Гербера“ и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны», — говорится в сообщении.
Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 1 локации.
«Несколько враждебных БпЛА — в воздухе, атака продолжается», — добавили в ПС.
Ранее сообщалось, что РФ атаковала на Киевщине ТЭЦ. В настоящее время энергетики работают на месте.