Роковой удар: в Луцке мужчина зарезал соседа во время драки

Пострадавший скончался в больнице.
В Луцке по улице Боженко произошло убийство. Между соседями банальная ссора закончилась трагедией.
Об этом сообщили в полиции Волынской области.
Сообщение в полицию поступило от медиков. К ним с колото-резаной раной доставили 46-летнего жителя Луцка. От полученных травм мужчина скончался. Полицейские выяснили, что во время драки, возникшей между соседями, злоумышленник ударил пострадавшего кухонным ножом в грудь. Удар оказался роковым.
Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
После объявления ему о подозрении в совершении умышленного преступления, изберут меру пресечения. Следствие продолжается.
Напомним, в Одесской области во время застолья произошло убийство. Мужчины начали мериться жизненным опытом. Тогда один из них схватил нож.