Роковой удар: в Луцке мужчина зарезал соседа во время драки

Роковой удар: в Луцке мужчина зарезал соседа во время драки

Пострадавший скончался в больнице.

В Луцке по улице Боженко произошло убийство. Между соседями банальная ссора закончилась трагедией.

Об этом сообщили в полиции Волынской области.

Также читайте Искала работу: в Житомирской области мужчина в сквере зарезал женщину

Сообщение в полицию поступило от медиков. К ним с колото-резаной раной доставили 46-летнего жителя Луцка. От полученных травм мужчина скончался. Полицейские выяснили, что во время драки, возникшей между соседями, злоумышленник ударил пострадавшего кухонным ножом в грудь. Удар оказался роковым.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

После объявления ему о подозрении в совершении умышленного преступления, изберут меру пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области во время застолья произошло убийство. Мужчины начали мериться жизненным опытом. Тогда один из них схватил нож.

Новости Украины: в Житомире мужчина поджег квартиру, чтобы скрыть двойное убийство

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку