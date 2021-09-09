Фатальний удар: у Луцьку чоловік зарізав сусіда під час бійки

Постраждалий помер у лікарні.
У Луцьку по вулиці Боженка сталося вбивство. Між сусідами банальна сварка закінчилася трагедією.
Про це повідомили у поліції Волинської області.
Повідомлення до поліції надійшло від медиків. До них з колото-різаною раною доправили 46-річного лучанина. Від отриманих травм чоловік помер. Поліцейські з’ясували, що під час бійки, яка виникла між сусідами, зловмисник вдарив постраждалого кухонним ножем у груди. Удар виявився фатальним.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Після оголошення йому про підозру у вчинені умисного вбивства, оберуть запобіжний захід. Наразі слідство триває.
Нагадаємо, в Одеській області під час застілля сталося вбивство. Чоловіки почали мірятися життєвим досвідом. Тоді один із них схопив ножа.