Через стрибок інфляції НБУ знову підняв облікову ставку

Через стрибок інфляції НБУ знову підняв облікову ставку

Таким чином, НБУ продовжив цикл підвищення ставок, розпочатий у березні.

Національний банк України вирішив підвищити облікову ставку з 8,0% до 8,5% від 10 вересня 2021 року.

Про це заявив глава НБУ Кирил Шевченко під час брифінгу.

"З огляду на наявний баланс ризиків та близькість фактичної динаміки макропоказників до поточного прогнозу, правління Національного банку України вирішило підвищити облікову ставку до 8,5% річних. Це рішення відповідає прогнозній траєкторії ставки", - зазначив він.

За словами Шевченка, у разі суттєвого посилення фундаментального інфляційного тиску, а також стійкого погіршення інфляційних очікувань НБУ готовий і надалі застосовувати монетарні інструменти для повернення інфляції до цілі 5%.

Нагадаємо:

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати довгострокове або короткострокове рефінансування. Таким чином її розмір визначає ціну кредитів на ринку.

- це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати довгострокове або короткострокове рефінансування. Таким чином її розмір визначає ціну кредитів на ринку. Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку від 5 березня 2021 року, коли її розмір було збільшено з 6,0% до 6,5% річних. Наступне підвищення відбулося 16 квітня - до 7,5% річних.

Наступне підвищення відбулося 16 квітня - до 7,5% річних. Потім НБУ вирішив зберегти облікову ставку на рівні 7,5% з 18 червня. Після цього НБУ вирішив підвищити ставку від 23 липня 2021 року до 8,0% річних.

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