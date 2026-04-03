Россия осуществляет массированный комбинированный обстрел Украины

Обстрел Украины

Российские войска 3 апреля совершают очередную масштабную комбинированную атаку по территории Украины с применением ракетного вооружения и дронов.

Об этом сообщают воздушные силы.

Военные сообщили об обстреле Харькова, а также Днепропетровской и Запорожской областей баллистическими ракетами.

Кроме того, с утра в воздушное пространство Украины с юга и севера начали заходить группы вражеских беспилотников.

Мониторинговые каналы сообщают о взлете стратегических бомбардировщиков Ту-160, следующих на пусковые рубежи.

Мы ранее информировали, что российские захватчики продолжают уже почти сутки наносить удары по Харькову.