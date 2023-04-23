Россияне убили в Херсоне 80-летнего дедушку: город атаковали из минометов

В воскресенье, 23 апреля, армия Российской Федерации обстреляла город Херсон.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, в результате вражеского удара погиб местный житель.

"После обеда россияне снова обстреляли из минометов Херсон. К сожалению, в результате этого обстрела погиб 80-летний дедушка", — говорится в сообщении главы области.

Напомним, в обед 23 апреля российские оккупационные войска атаковали село Кизомис Белозерской общины Херсонской области. Враг попал в здание местной школы, автомобиль правоохранителей и около 25 жилых домов.

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