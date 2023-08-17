Россияне ударили ракетами по Днепропетровщине: что известно

Россияне утром четверга, 17 августа, нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Под утро враг атаковал область ракетами. Громко было в Новомосковском районе. Но, к счастью, местных жителей не задело", — говорится в сообщении главы ОВА.

В результате ракетной атаки без электроснабжения остались десять тысяч человек в двух населенных пунктах. Впрочем, специалисты проблему уже устранили: свет появился в домах.

Другие последствия атаки сейчас уточняются, добавляет Лисак.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги, раздававшейся в Днепропетровской области с 04:51 до 05:30, воздушные силы предупредили о ракетной опасности в регионе. Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о том, что на Днепропетровщине раздались взрывы.

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