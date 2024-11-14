СБУ пресекла деятельность агентов России, поджигавших автомобили ВСУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух приспешников российских спецслужб, которые выполняли задания по сбору информации о расположении Сил обороны Украины и совершали поджоги.

Об этом Служба безопасности Украины сообщила в Telegram.

В Запорожье был задержан 31-летний мужчина, который, получив указания от российских окупантов, поджег служебный автомобиль ВСУ, вернувшийся с фронта на техническое обслуживание. Мужчина также отслеживал размещение военных, информацию о котором планировалось использовать для организации воздушных ударов.

Скриншот переписки с врагом

На Волыни задержан 18-летний житель, который по заданию представителя российских спецслужб сжег релейный шкаф на железнодорожной линии, влияющий на связь и транспортную логистику в регионе.

Задержан на Волыни

Оба задержанных сообщены о подозрении по статьям, предусматривающим пожизненное заключение и конфискацию имущества за диверсию, препятствование деятельности ВСУ и умышленное уничтожение имущества.

Напомним, что СБУ и полиция задержали пятерых молодых людей, совершавших поджог в трех регионах Украины по заказу российских спецслужб.