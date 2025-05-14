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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Секс-скандал в Молодом театре: наконец-то решилась судьба худруководителя Билоуса

Киевский департамент культуры официально подтвердил отставку Билоуса.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Андрей Билоус

Андрей Билоус

В Киеве после громкого скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах художественный руководитель и директор одного из ведущих театров Киева Андрей Билоус покинул свой пост. Он написал заявление об увольнении.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«В частности, Андрей Билоус подал заявление на увольнение по соглашению сторон. Также уже подписан соответствующий приказ Департамента. Все дальнейшие кадровые решения о временном исполнении обязанностей руководителя театра будут приняты в соответствии с нормативно-правовыми актами в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Напомним, редакция сайта TSN.ua пообщалась с бывшей работницей «Молодого театра» и выяснила, какова реакция жены Андрея Билоуса на его секс-скандал и что известно о гибели их 13-летней дочери.

Кроме того, мы писали о том, что летом прошлого года студентка Киевского национального университета обвинила в сексуальных притязаниях преподавателя, заведующего кафедрой биохимии Учебно-научного центра «Институт биохимии и медицины».

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