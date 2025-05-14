Секс-скандал у Молодому театрі: нарешті вирішилась доля худкерівника Білоуса

Андрій Білоус

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В Києві після гучного скандалу з обвинуваченнями у сексуальних домаганнях художній керівник і директор одного з провідних театрів Києва Андрій Білоус залишив свою посаду. Він написав заяву про звільнення.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту культури Київської міської державної адміністрації (КМДА).

«Зокрема, Андрій Білоус подав заяву на звільнення за угодою сторін. Також уже підписано відповідний наказ Департаменту. Усі подальші кадрові рішення щодо тимчасового виконання обов’язків керівника театру будуть ухвалені відповідно до нормативно-правових актів в установленому порядку», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, редакція сайту TSN.ua поспілкувалася з колишньою працівницею «Молодого театру» та з’ясувала, якою є реакція дружини Андрія Білоуса на його секс-скандал та що відомо про загибель їхньої 13-річної доньки.

Окрім того, ми писали про те, що влітку минулого року студентка Київського національного університету звинуватила у сексуальних домаганнях викладача, завідувача кафедри біохімії Навчально-наукового центру «Інститут біохімії та медицини».