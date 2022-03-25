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Семь военнослужащих получили звание Героя Украины, пятеро из них – посмертно

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Семь военнослужащих получили звание Героя Украины, пятеро из них – посмертно

Министерство обороны Украины

Военнослужащим присвоено звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда".

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины седьмым военнослужащим. Пятерым Героям почетное звание присвоено посмертно.

Об этом говорится в указе №167/2022, опубликованном на сайте Офиса президента.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда":

Апухтину Дмитрию Александровичу – полковнику (посмертно)

Амелину Артему Андреевичу – старшему солдату (посмертно)

Партали Станиславу Юрьевичу – лейтенанту (посмертно)

Тимченко Александру Александровичу – младшему сержанту (посмертно)

Чуприну Михаилу Руслановичу – старшему лейтенанту (посмертно)

Присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда":

Громадскому Евгению Олеговичу – лейтенанту

Жумабоеву Мукимбою Юнусовичу – полковнику.

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