Семь военнослужащих получили звание Героя Украины, пятеро из них – посмертно

Военнослужащим присвоено звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда".
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины седьмым военнослужащим. Пятерым Героям почетное звание присвоено посмертно.
Об этом говорится в указе №167/2022, опубликованном на сайте Офиса президента.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда":
Апухтину Дмитрию Александровичу – полковнику (посмертно)
Амелину Артему Андреевичу – старшему солдату (посмертно)
Партали Станиславу Юрьевичу – лейтенанту (посмертно)
Тимченко Александру Александровичу – младшему сержанту (посмертно)
Чуприну Михаилу Руслановичу – старшему лейтенанту (посмертно)
Присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда":
Громадскому Евгению Олеговичу – лейтенанту
Жумабоеву Мукимбою Юнусовичу – полковнику.
Читайте также: